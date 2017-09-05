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Путін за миротворців на Донбасі, але на своїх умовах

Вівторок, 5 вересня 2017, 10:33
Путін за миротворців на Донбасі, але на своїх умовах

Президент Росії Володимир Путін вважає, що миротворці ООН на Донбасі підуть на користь вирішенню конфлікту на сході України, але це треба узгоджувати з "ЛНР" і "ДНР".

Про це він сказав на прес-конференції за підсумками саміту БРІКС у вівторок, повідомляє "Інтерфакс".

"Наявність миротворців, навіть можна сказати не миротворців, а тих людей, які забезпечують безпеку місії ОБСЄ, вважаю цілком доречним і не бачу тут нічого поганого. Навпаки, вважаю, що це пішло б на користь вирішення проблеми на південному сході України", – заявив російський лідер.

За словами Путіна, може йтися "лише про функції забезпечення безпеки співробітників ОБСЄ".

"Друге – ці сили повинні знаходитися в зв'язку з цим на лінії розмежування і на жодних інших територіях", – заявив російський лідер  

"Третє – вирішення цього питання має відбутися не інакше, як після розведення сторін і відведення важкої техніки, і це не може бути вирішено без прямого контакту з представниками самопроголошених республік, ДНР і ЛНР", – сказав він.

"Якщо все це зробити, це точно піде на користь вирішенню проблеми на південному сході України. І ось міністр тут, будемо вважати, що це доручення МЗС внести відповідну резолюцію до Ради безпеки (ООН – ред.)", – заявив президент Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: миротворціДонбасРосіяООНПутін
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