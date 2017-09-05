Путін жахає США наслідками передачі Україні зброї

У разі поставок США летальної зброї в Україну може зрости кількість жертв, а бойовики можуть направити свою зброю в інші зони конфлікту, попередив Володимир Путін.



Про це російський президент заявив на прес-конференції за підсумками саміту БРІКС, повідомляє "Інтерфакс".



"Це суверенне рішення США, кому продавати зброю чи постачати безкоштовно, і тієї країни, яка є реципієнтом цієї допомоги", – зазначив він.



"Ми на цей процес ніяк вплинути не зможемо. Але є загальні міжнародні правила й підходи – поставки зброї в зону конфлікту не йдуть на користь умиротворенню, а лише погіршують ситуацію", – додав Путін.



Він упевнений: "Якщо це станеться в даному випадку, то принципово це рішення (поставки летального озброєння в Україну) ситуацію не змінить, взагалі ніяк не вплине на зміну ситуації, але кількість жертв, безумовно, може збільшитися".



"Є ще один момент, на який слід звернути увагу, – (тим) хто виношує такі ідеї. Це полягає в тому, що у самопроголошених республік достатньо зброї, в тому числі захопленої у протиборчої сторони...", – додав Путін



"І якщо американська зброя буде надходити в зону конфлікту, важко сказати, як будуть реагувати проголошені республіки – можливо, вони спрямують наявну у них зброю в інші зони конфлікту, які чутливі для тих, хто створює проблеми для них", – заявив він.



Як відомо, в США розглядають можливість надання Україні летального озброєння для захисту своїх інтересів у зв'язку з конфліктом на Донбасі, який підживлює Кремль.