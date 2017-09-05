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Путін: у КНДР траву їстимуть, але не відмовляться від ядерної програми

Вівторок, 5 вересня 2017, 13:09

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає подальші санкції проти Північної Кореї "марними і неефективними".

Про це повідомляє ТАСС.

"Та вони (в КНДР - ред.) траву їстимуть, але не відмовляться від цієї програми, якщо не будуть відчувати себе в безпеці", - сказав Путін.

"А що може забезпечити безпеку? Відновлення міжнародного права. Потрібно вести справу до діалогу між усіма зацікавленими сторонами", - додав президент РФ.

Путін також нагадав історію колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна.

"Країна зруйнована, сам Саддам Хусейн повішений. Послухайте, це ж всі знають, це все пам'ятають. І в Північній Кореї це добре знають і пам'ятають. І ви думаєте, що в силу прийняття якихось санкцій Північна Корея відмовиться від того курсу, який вона взяла на створення зброї масового знищення?", - сказав він.

Як відомо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби. 

Міністерство оборони Південної Кореї заявило про нові можливі запуски балістичних ракет КНДР.

Європейська правда

Теми: ПутінКНДР
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