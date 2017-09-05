Путін: у КНДР траву їстимуть, але не відмовляться від ядерної програми
Президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає подальші санкції проти Північної Кореї "марними і неефективними".
Про це повідомляє ТАСС.
"Та вони (в КНДР - ред.) траву їстимуть, але не відмовляться від цієї програми, якщо не будуть відчувати себе в безпеці", - сказав Путін.
"А що може забезпечити безпеку? Відновлення міжнародного права. Потрібно вести справу до діалогу між усіма зацікавленими сторонами", - додав президент РФ.
Путін також нагадав історію колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна.
"Країна зруйнована, сам Саддам Хусейн повішений. Послухайте, це ж всі знають, це все пам'ятають. І в Північній Кореї це добре знають і пам'ятають. І ви думаєте, що в силу прийняття якихось санкцій Північна Корея відмовиться від того курсу, який вона взяла на створення зброї масового знищення?", - сказав він.
Як відомо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.
Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби.
Міністерство оборони Південної Кореї заявило про нові можливі запуски балістичних ракет КНДР.