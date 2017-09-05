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За 3 роки в Україні притягнули до суду 18 російських генералів і адміралів

Вівторок, 5 вересня 2017, 13:13

Слідчі органи військової прокуратури з 2014 року арештували майна на 550 млн гривень.

Про це йдеться у звіті Головної військової прокуратури за 3 роки роботи, передають "Українські новини".

Відповідно до звіту, за цей час арештовано майна на 550 млн гривень, відшкодовано 341,7 млн гривень, затримано 1 821 особу, спрямовано в суд 11 164 обвинувальних акти.

За позовами військової прокуратури суди стягнули 1 млрд 472 млн гривень, у тому числі 258 млн гривень у держбюджет, і повернули нерухоме майно загальною вартістю 510 млн гривень.

Крім того, за позовами військової прокуратури суди повернули в державну власність 41 тис. га земель загальною вартістю 494,6 млн гривень.

Управління з розслідування злочинів проти засад національної безпеки, світу, безпеки людства й міжнародного порядку заарештувало майно загальною вартістю більше 120 млн гривень і затримало 30 осіб.

У звіті також сказано, що це управління притягнуло до кримінальної відповідальності 18 генералів і адміралів Збройних сил Росії, у тому числі міністра оборони Росії Сергія Шойгу й начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Шевченківський райсуд Києва 5 серпня 2015 року дозволив затримати й доставити до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту Герасимова, а Печерський районний суд Києва 1 вересня 2016 року дозволив затримання Шойгу.

Теми: прокуратураРосіягроші
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