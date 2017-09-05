Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хомутиннік склав повноваження керівника "Відродження"

Вівторок, 5 вересня 2017, 13:23
Хомутиннік склав повноваження керівника Відродження
УНІАН

Голова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік вирішив залишити посаду керівника групи на перiод розслідування Генеральної прокуратури України та перевірки Державної фіскальної служби його декларацій.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі партії.

Таке рішення Хомутиннік оголосив у вівторок на засiданні депутатської групи "Партія "Відродження".

На фракції депутат пояснив, що таке його рішення пов'язане із бажанням уникнути політичного тиску на депутатську групу.

Разом з тим на засіданні групи було вибрано нового керівника – народного депутата Віктора Бондаря, а заступником керівника групи – народного депутата Артема Ільюка.

17 серпня стало відомо, що Генеральна прокуратура розслідує можливе ухилення від сплати податків головою депутатської групи "Відродження" у Верховній Раді Віталієм Хомутинніком.

Згідно з матеріалами клопотання, Хомутиннік задекларував у 2015 році 32,7 млн ​​гривень, 570 тис. доларів і 850 тис. євро готівки.

Крім того, депутат задекларував 88 об'єктів цінного рухомого майна.

Суд задовольнив клопотання прокурора і призначив позапланову документальну перевірку депутата з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1998 по 2016 рік.

Сам Хомутиннік запевняє, що не ухилявся від сплати податків.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ХомутиннікВерховна Рададекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Хомутиннік
Суд передав АРМА "Укрнафтобуріння" Коломойського, Хомутинніка та Фукса – ЗМІ
Санкції не завадили Фуксу святкувати ювілей: на вечір під Києвом збудували "Венецію" 
Із 5 літаків під санкціями РНБО в Україні "застряг" один, решта обійшли санкції
Останні новини
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
Усі новини...
Реклама: