Вища рада правосуддя позбавила статусу кількох одіозних суддів
Вища рада правосуддя відмовилася вносити подання президентові Петру Порошенкові про призначення кількох суддів, зокрема Віктора Кицюка на посаду судді Печерського райсуду Києва.
Про це повідомляє 5 вересня речниця ВРП Оксана Лисенко на своїй сторінці в Facebook.
"ВРП відмовила у внесенні подання президентові України про призначенні Білика Олександра Володимировича – на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва; Кицюка Віктора Петровича – на посаду судді Печерського районного суду міста Києва та Ноздрякова Станіслава Вікторовича – на посаду судді Подільського районного суду міста Києва", – йдеться у повідомленні.
Як відомо, Кицюк виносив постанови у справах про адміністративне правопорушення відносно активістів Автомайдану.
Йому оголошено підозру у винесенні свідомо неправосудних рішень.
Як нагадує член Громадської ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів адвокат Роман Маселко, раніше ВРП взагалі відмовилась будь-яким чином покарати Кицюка.
"Сьогодні ж ВРП відмовилась продовжити його повноваження безстроково. Це не покарання, але тепер Кицюк хоча б вже не буде отримувати зарплату та мати статус судді", – наголошує адвокат.
Маселко також нагадав, що суддя Голосіївського суду Києва Олександр Білик позбавив прав аж 9 невинних учасників поїздки до Межигіря.
"Але не лише повністю уник будь-якого покарання, але і у 2016 році був рекомендований діючою ВККС на обрання безстроково. Тепер і його буде звільнено", – зазначив адвокат.
Українська правда