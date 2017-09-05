Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вища рада правосуддя позбавила статусу кількох одіозних суддів

Вівторок, 5 вересня 2017, 16:37

Вища рада правосуддя відмовилася вносити подання президентові Петру Порошенкові про призначення кількох суддів, зокрема Віктора Кицюка на посаду судді Печерського райсуду Києва.

Про це повідомляє 5 вересня речниця ВРП Оксана Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

"ВРП відмовила у внесенні подання президентові України про призначенні Білика Олександра Володимировича – на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва; Кицюка Віктора Петровича – на посаду судді Печерського районного суду міста Києва та Ноздрякова Станіслава Вікторовича – на посаду судді Подільського районного суду міста Києва", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, Кицюк виносив постанови у справах про адміністративне правопорушення відносно активістів Автомайдану.

Йому оголошено підозру у винесенні свідомо неправосудних рішень.

Як нагадує член Громадської ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів адвокат Роман Маселко, раніше ВРП взагалі відмовилась будь-яким чином покарати Кицюка.

"Сьогодні ж ВРП відмовилась продовжити його повноваження безстроково. Це не покарання, але тепер Кицюк хоча б вже не буде отримувати зарплату та мати статус судді", – наголошує адвокат.

Маселко також нагадав, що суддя Голосіївського суду Києва Олександр Білик позбавив прав аж 9 невинних учасників поїздки до Межигіря.

"Але не лише повністю уник будь-якого покарання, але і у 2016 році був рекомендований діючою ВККС на обрання безстроково. Тепер і його буде звільнено", – зазначив адвокат.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: судЄвромайданАвтомайдан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
суд
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибух у суді Києва: підозрюваний зачинився всередині конвойного приміщення
Останні новини
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
Усі новини...
Реклама: