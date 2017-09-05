Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ направила проект резолюції про миротворців на Донбасі Генсеку ООН

Вівторок, 5 вересня 2017, 20:33

Постпред РФ при ООН Василь Небензя повідомив, що у вівторок російська сторона направила проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі Генсекретарю ООН та голові Ради безпеки ООН.

Як розповів Небензя журналістам у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку у вівторок, цього тижня російську ініціативу обговорюватимуть експерти країн - членів Ради безпеки ООН, а її розгляд на більш високому рівні може розпочатися наступного тижня.

"Ми розраховуємо на змістовний діалог (у Радбезі ООН) щодо ініціативи, яка, на нашу думку, допоможе встановленню миру в цій частині України", - сказав Небензя.

Як відомо, у МЗС України взяли до уваги заяву президента РФ щодо можливості розміщення миротворців ООН на Донбасі та готові опрацьовувати це питання, проте наголосили, що не може бути й мови про присутність росіян на території України під виглядом миротворців.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що розміщення миротворців ООН може бути лише на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки співробітників ОБСЄ.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що має намір ініціювати введення миротворчої місії ООН на Донбас на сесії Генасамблеї ООН в США у вересні.

Президент також обговорював це питання з главою Пентагону США Джеймсом Меттісом 24 серпня.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України, глава місії України при НАТО Вадим Пристайко заявляв, що Росія блокує введення миротворців ООН на Донбас.

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Останні новини
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
Усі новини...
Реклама: