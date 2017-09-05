Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тандіт: Україна готова передати бойовикам 309 людей в обмін на 87

Вівторок, 5 вересня 2017, 21:54

Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявляє, що Україна готова передати бойовикам 309 людей в обмін на 87 українських заручників, які перебувають у полоні на Донбасі.

Про це він повідомив в ефірі 5 каналу.

"Ми вийшли вже конкретно до точки, коли ми почали обговорювати формулу звільнення. Ми говоримо про те, що з боку ОРДЛО підтверджують 87 наших заручників, які незаконно утримуються в Донецьку й Луганську. Ми готові розглядати звільнення за формулою "87 на 309", - сказав він.

Тандіт додав, що серед 309 людей, яких українська сторона готова передати, немає тих, які скоїли особливо тяжкі злочини або злочини, які не мають відношення до антитерористичної операції.

Як відомо, ТКГ проведе засідання в Мінську (Білорусь) 6 вересня.

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко заявляє, що 144 людини перебувають у полоні бойовиків у зоні АТО.

З її слів, українській стороні відомо про місце перебування 87 з 144 заручників, однак бойовики підтверджують тільки 71.

Українська сторона в ТКГ вважає заблокованим процес звільнення заручників через вимогу бойовиків звільнити 42 людини, які не має відношення до подій на Донбасі.

Українські новини

Теми: полонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
полонені
Невидимі для Женевських конвенцій. Чому цивільних полонених так важко повернути додому
Викраденого на Київщині журналіста Хилюка тримають у Росії, можливо – в одній колонії з Навальним
"Вони не вважають тебе за людину". Історії жінок, які пережили російський полон
Останні новини
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
Усі новини...
Реклама: