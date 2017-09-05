Тандіт: Україна готова передати бойовикам 309 людей в обмін на 87

Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявляє, що Україна готова передати бойовикам 309 людей в обмін на 87 українських заручників, які перебувають у полоні на Донбасі.

Про це він повідомив в ефірі 5 каналу.

"Ми вийшли вже конкретно до точки, коли ми почали обговорювати формулу звільнення. Ми говоримо про те, що з боку ОРДЛО підтверджують 87 наших заручників, які незаконно утримуються в Донецьку й Луганську. Ми готові розглядати звільнення за формулою "87 на 309", - сказав він.

Тандіт додав, що серед 309 людей, яких українська сторона готова передати, немає тих, які скоїли особливо тяжкі злочини або злочини, які не мають відношення до антитерористичної операції.

Як відомо, ТКГ проведе засідання в Мінську (Білорусь) 6 вересня.

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко заявляє, що 144 людини перебувають у полоні бойовиків у зоні АТО.

З її слів, українській стороні відомо про місце перебування 87 з 144 заручників, однак бойовики підтверджують тільки 71.

Українська сторона в ТКГ вважає заблокованим процес звільнення заручників через вимогу бойовиків звільнити 42 людини, які не має відношення до подій на Донбасі.

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