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Україна програла в Ісландії важливий матч у відборі до ЧС-2018

Вівторок, 5 вересня 2017, 23:49

Збірна Україна зазнала поразки у матчі відбору до ЧС-2018 з Ісландією, що проходив у Рейк'явіку.

Як повідомляє кореспондент УП, підопічні Андрія Шевченка поступилися з рахунком 0:2. Обидва м'ячі на свій рахунок записав Cігурдссон.

У першому таймі більше моментів відкрити рахунок було саме в української збірної. На 5-й хвилині Коноплянка пробив з кута воротарського і голкіпер ісландців Халльдорсоон відбив м'яча прямо на Беседіна, але тому завадив з ударом захисник господарів.

Відповідь збірної Ісландії була за кілька хвилин, але вже Б'яранассон не зумів влучно пробити по воротах П'ятова з метрів 12-ти.

Під завершення першого тайму вдався забіг по лівому флангу в Коноплянки, але після його прострілу ніхто з українців не зумів вдарити по воротах.

На старті другого тайму Україна пропустила гол. Після навісу з флангу П'ятов зіткнувся з гравцем ісландців, і Сігурдссон забивав вже у порожні ворота - 1:0.

На 53 хвилині зі штафного бив Малиновський, і воротар збірної Ісландії легко відбив м`яча.

У другому таймі ініціатива повністю перейшла до збірної Ісландії. Ще один момент в ісландців стався на 62 хвилині після удару з 20 метрів Сігурдссона, але м'яч пролетів поруч зі штангою воріт збірної України.

Другий гол Ісландія забила на 65 хвилині. Після удару Сігурдссона в кут воріт П'ятов дотягнувся до м'яча, але він від його рук залетів у кут воріт - 2:0. На 69 хвилині рахунок міг збільшитися після удару головою Бйорна Сігударссона - м'яч пролетів над поперечкою воріт П'ятова.

Міг рахунок стати і зовсім розгромним, але господарям поля в кількох моментах забракло влучності.

За два тури до завершення відбіркового раунду до ЧС-2018 збірна України з 14-ма очками опустилася на четверте місце в групі І. Лідирує з 16 очками Хорватія, що в цей день програла Туреччині. Підопічні Мірчи Луческу після перемоги над хорватами з 14 очками вже треті. А збірна Ісландії з 16 пунктами зайняла другу позицію в групі.

В останніх завершальних двох матчах збірна України на виїзді гратиме з Косово, а в Києві в останньому турі прийме Хорватію. Саме в цій грі для українців і буде вирішуватися доля виходу на ЧС-2018.

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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