На Рівненщині легковик влетів у вантажівку: четверо загиблих
Середа, 6 вересня 2017, 10:20
У наслідок ДТП, що сталося на трасі Київ-Ковель-Ягодин у Рокитнівському районі Рівненської області, загинули четверо людей, ще одна особа - в реанімації.
Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції регіону.
"Повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі "Київ-Ковель-Ягодин" надійшло до поліції сьогодні, 6 вересня, близько 7 ранку", - розповідають правоохоронці.
Поліція з’ясувала, що автомобіль Opel Omega поблизу села Масевичі з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем DAF з причепом.
Унаслідок зіткнення загинули четверо чоловіків з легкового автомобіля. За життя ще одного борються лікарі.
Зараз на місці пригоди працюють слідчі та експерти.
Українська правда