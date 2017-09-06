На Рівненщині легковик влетів у вантажівку: четверо загиблих

У наслідок ДТП, що сталося на трасі Київ-Ковель-Ягодин у Рокитнівському районі Рівненської області, загинули четверо людей, ще одна особа - в реанімації.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції регіону.

"Повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі "Київ-Ковель-Ягодин" надійшло до поліції сьогодні, 6 вересня, близько 7 ранку", - розповідають правоохоронці.

Поліція з’ясувала, що автомобіль Opel Omega поблизу села Масевичі з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем DAF з причепом.

Унаслідок зіткнення загинули четверо чоловіків з легкового автомобіля. За життя ще одного борються лікарі.

Зараз на місці пригоди працюють слідчі та експерти.

Українська правда