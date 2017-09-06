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"Укрзалізниця" запускає продаж квитків онлайн на ще два потяги до Польщі

Середа, 6 вересня 2017, 15:55

З 7 вересня "Укрзалізниця" почне продавати квитки онлайн на ще два потяги до Польщі.

Про повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

"7 вересня, з 10:00 ПАТ "Укрзалізниця" запроваджує послугу оформлення електронних проїзних документів у міжнародному сполученні на поїзди № 715/716 Київ – Перемишль – Київ та № 752/751 Здолбунів – Холм – Здолбунів", - зазначила прес-служба.

Як повідомлялося, 3 липня "Укрзалізниця" запустила продаж квитків онлайн на швидкісний потяг Інтерсіті+ № 705/706 Київ – Львів – Перемишль.

Українська правда

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Теми: УкрзалізницяПольща
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