"Укрзалізниця" запускає продаж квитків онлайн на ще два потяги до Польщі

З 7 вересня "Укрзалізниця" почне продавати квитки онлайн на ще два потяги до Польщі.

Про повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

"7 вересня, з 10:00 ПАТ "Укрзалізниця" запроваджує послугу оформлення електронних проїзних документів у міжнародному сполученні на поїзди № 715/716 Київ – Перемишль – Київ та № 752/751 Здолбунів – Холм – Здолбунів", - зазначила прес-служба.

Як повідомлялося, 3 липня "Укрзалізниця" запустила продаж квитків онлайн на швидкісний потяг Інтерсіті+ № 705/706 Київ – Львів – Перемишль.

Українська правда