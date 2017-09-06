Суд у справі про заборону Партії регіонів відбудеться у грудні

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі за позовом громадської організації до Міністерства юстиції України.

Як повідомляє прес-служба суду, позивач просить суд визнати протиправним бездіяльність Мін’юсту, яка виявилась у листі-відповіді "Про відмову від звернення Міністерства юстиції України до Окружного адміністративного суду міста Києва щодо заборони діяльності політичної партії "Партія регіонів".

Також позивач просить суд зобов’язати Мін’юст звернутися до суду про заборону діяльності на території України "Партії регіонів" та скасувати державну реєстрацію.

Судове засідання призначене на 6 грудня.

Українська правда