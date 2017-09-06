Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд у справі про заборону Партії регіонів відбудеться у грудні

Середа, 6 вересня 2017, 21:28

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі за позовом громадської організації до Міністерства юстиції України.

Як повідомляє прес-служба суду, позивач просить суд визнати протиправним бездіяльність Мін’юсту, яка виявилась у листі-відповіді "Про відмову від звернення Міністерства юстиції України до Окружного адміністративного суду міста Києва щодо заборони діяльності політичної партії "Партія регіонів".

Також позивач просить суд зобов’язати Мін’юст звернутися до суду про заборону діяльності на території України "Партії регіонів" та скасувати державну реєстрацію.

Судове засідання призначене на 6 грудня.

Українська правда

Теми: КиївсудПартія регіонів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Київ
Незаконно відрядив військових до КМВА: повідомили про підозру екскомандиру частини
Рятувальники показали наслідки атаки "Шахедів" в одному з районів столиці
Понад 10 безпілотників атакували вночі Київ: всі знищено
Останні новини
19:25
Зеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
Усі новини...
Реклама: