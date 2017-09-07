Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія купувала політичну рекламу в Facebook під час виборів в США

Четвер, 7 вересня 2017, 01:20
Росія купувала політичну рекламу в Facebook під час виборів в США

У Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.

Про це йдеться в заяві директора служби безпеки Facebook Алекса Стамоса з приводу дослідження можливого втручання Росії у вибори в США.

Як наголошується в заяві, в період з червня 2015 року по травень 2017 року близько 470 фейкових облікових записів і сторінок поширили близько 3-х тисяч рекламних повідомлень, на це було витрачено 100 тисяч доларів США. Стамос стверджує, що сторінки були пов'язані одна з одною, і, ймовірно, діяли з Росії.

Згодом Facebook заблокував всі ці сторінки, так як в соцмережі заборонені фейкові облікові записи.

Стамос зазначив, що переважна більшість цих оголошень не зачіпала конкретно тему президентських виборів в США. Однак через ці акаунти поширювалися провокаційні повідомлення, що зачіпають теми ЛГБТ, імміграцію, права на зброю.

Також повідомляється, що в ході цього аналізу Facebook виявив ще 2200 рекламних оголошень, на які було витрачено близько 50 тисяч доларів. Всі вони потенційно пов'язані з Росією. Наприклад, оголошення були розміщені з російськомовних облікових записів з американських IP-адресів.

"Ми поділилися нашими висновками з владою США, яка розслідує ці питання, і ми будемо продовжувати працювати з нею в міру необхідності", - йдеться в повідомленні.

Теми: РосіяСШАfacebook
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна – Держдеп
Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї
У Росії міністр охорони здоров’я закликав жінок "народжувати, а не займатися кар'єрою" – ЗМІ
Останні новини
19:25
Зеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
Усі новини...
Реклама: