Молдовські військові приїхали на навчання в Україну всупереч Додону
Національна армія Молдови всупереч забороні президента Ігоря Додона бере участь у міжнародних навчаннях Rapid Trident 2017, які проходять на території України.
Про це повідомляє сайт Міністерства оборони Молдови.
"Контингент Національної армії, що складається з 57 військовослужбовців, бере участь у навчаннях Rapid Trident 2017 у Міжнародному миротворчому центрі "Яворів" в Україні з 7 по 23 вересня", - ідеться у повідомленні.
Молдовський контингент складається з солдатів 22-го миротворчого батальйону і бригади "Молдова-1".
За словами командира молдавського контингенту підполковника Олександра Маркуци, метою навчань є розвиток рівня взаємодії військ, зміцнення обороноздатності і просування іміджу Національної армії Молдови на міжнародній арені для подальшої участі у миротворчих місіях.
5 вересня президент Молдови Ігор Додон заборонив військовим брати участь у навчаннях Rapid Trident-2017 в Україні.
6 вересня уряд Молдови схвалив рішення, згідно з яким молдовським армійцям дозволялося брати участь у навчаннях.
Додон призупинив дію урядової постанови, наполягаючи, що участь армії у навчаннях за межами країни має схвалювати головнокомандувач Збройних сил, тобто президент.