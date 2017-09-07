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Молдовські військові приїхали на навчання в Україну всупереч Додону

Четвер, 7 вересня 2017, 08:38
Молдовські військові приїхали на навчання в Україну всупереч Додону

Національна армія Молдови всупереч забороні президента Ігоря Додона бере участь у міжнародних навчаннях Rapid Trident 2017, які проходять на території України.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони Молдови.

"Контингент Національної армії, що складається з 57 військовослужбовців, бере участь у навчаннях Rapid Trident 2017 у Міжнародному миротворчому центрі "Яворів" в Україні з 7 по 23 вересня", - ідеться у повідомленні.

 

Молдовський контингент складається з солдатів 22-го миротворчого батальйону і бригади "Молдова-1".

 

За словами командира молдавського контингенту підполковника Олександра Маркуци, метою навчань є розвиток рівня взаємодії військ, зміцнення обороноздатності і просування іміджу Національної армії Молдови на міжнародній арені для подальшої участі у миротворчих місіях.

 

5 вересня президент Молдови Ігор Додон заборонив військовим брати участь у навчаннях Rapid Trident-2017 в Україні.

6 вересня уряд Молдови схвалив рішення, згідно з яким молдовським армійцям дозволялося брати участь у навчаннях.

Додон призупинив дію урядової постанови, наполягаючи, що участь армії у навчаннях за межами країни має схвалювати головнокомандувач Збройних сил, тобто президент.

"Європейська правда"

Теми: Молдоваармія
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