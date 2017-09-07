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Ар'єв: Сироїд робить заяви на радість російським пропагандистам

Четвер, 7 вересня 2017, 08:59

Народний депутат Володимир Ар'єв вважає, що заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд своїми заявами догоджає російським пропагандистам.

"Коли закони не знає громадянин – сумно. Коли віце-спікер парламенту – страшно", – написав він у Facebook.

"Сироїд мала лишень відкрити закон України про боротьбу з тероризмом аби не робити заяв на радість російським пропагандистам", – додав Ар'єв.

Напередодні у парламентському комітеті з питань нацбезпеки і оборони вирішили рекомендувати відхилити законопроект про тимчасово окуповані РФ території №6400, а законопроект нардепа Мустафи Найєма на ту ж тему №6400-2 відправити на доопрацювання.

Однак під час розгляду законопроекту №6400, серед авторів якого є віце-спікер Оксана Сироїд, виникла перепалка. Нардепів обурило її слова про те, що на даний момент немає юридичних підстав для задіяння ВСУ в зоні АТО.

"Застосування ЗСУ згідно з Конституцією відбувається, коли ВР дає згоду на застосування збройних сил. Коли ви говорите, що АТО є підставою для застосування ЗСУ, це не є так", – сказала віце-спікер.

Після пропозиції відхилити законопроект №6400 Сироїд покинула засідання комітету.

Віце-спікер у Facebook написала про підготовку "сценарію пацифікації".

"Президент замість того, щоб придумувати "реінтеграційні" гібриди і звертатися до ООН з проханням про миротворців, має прийняти рішення про застосування Збройних сил України у зв’язку з російською агресією і окупацією і звернутися з цим рішенням до парламенту. А парламент має дати згоду на застосування Збройних Сил і прийняти закон про визнання окупації територій Російською Федерацією як підстави застосування збройних сил. Решта від лукавого", – вважає Сироїд.

"Комітет своє обличчя показав. Слово за парламентською залою", – додала вона.

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: СамопомічАТОарміяВерховна Радазаконодавство
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