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Порошенко закликав Раду лишити підприємцям єдиний податок

Четвер, 7 вересня 2017, 10:56

Президент Петро Порошенко попросив Верховну Раду при розгляді проекту державного бюджету на 2018 рік не позбавляти дрібних підприємців можливості сплачувати єдиний податок.

Про це він сказав з трибуни парламенту у четвер під час свого щорічного звернення до депутатів.

"При підготовці держбюджету 2018 року пропонував би утриматися від чергових пропозицій скасувати або вихолостити єдиний податок", - наголосив глава держави.

"Треба дати хоч трохи людям, які називаються середнім класом, попрацювати в режимі кількарічного планування", - додав він.

Президент наголосив, що на долю дрібних підприємців припало найбільше випробувань за останні три роки.

"Вони платять повні енергетичні тарифи, не маючи права на субсидії, вони позбавлені права оптимізації податків, вони відчули скорочення платоспроможного попиту, але витримали це. І вони сьогодні потребують нашої з вами підтримки", - зауважив Порошенко.

Він підкреслив важливість відновлення і розширення середнього класу в Україні.

"Чим потужнішим він є, тим заможнішим є суспільство, тим стійкіше демократія, тим сильніше країна", - сказав глава держави.

Він назвав свій заклик "політико-соціальним завданням" для Верховної Ради. Президент попросив врахувати його прохання при плануванні і податкових інновацій, і бюджету.

"Врахувати як пріоритет", - підкреслив президент.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоподаткиВерховна Рада
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