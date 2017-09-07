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Президент закликає якомога скоріше провести земельну реформу

Четвер, 7 вересня 2017, 11:30

Президент Петро Порошенко вважає неконституційним мораторій на продаж землі і наголошує на необхідності якомога скоріше провести земельну реформу.

Про це він сказав під час щорічного послання до Верховної Ради 7 вересня.

"Мільйони людей формально володіють землею, але за них вирішили, що вони не здатні нею розпоряджатися, і запровадили абсолютно неконституційний мораторій. Чому ми тоді дозволяємо людям продавати квартири? Теж хтось їх може усі скупити", - сказав Порошенко.

"В Естонії в приватні руки віддали все – порт, телекомунікації, авіацію і навіть залізницю. В Польщі з 8,5 тисячі державних підприємств в руках держави зараз залишилося 41. І землю у них не скупили іноземці, попри те, що мешканці цих країн можуть легко купувати чи продавати сільськогосподарські угіддя", - сказав Порошенко.

Він додав, що не збирається витискувати з Верховної Ради земельну реформу.

"Але прошу ухвалити – хоча б умі і серці – політичне рішення на її користь. Прийняти такі закони, які хоча би знімуть фобії, наявні на цю тему у суспільстві і серед народних депутатів. Які врахують всі застереження, виставлять усі запобіжники, встановлять мінімальну ціну, захистять селянина, зроблять прозору позицію в реєстрі для реєстрації – але дадуть свободу українському селянину", - сказав президент.

Він закликав депутатів визначитися з чіткою датою старту реформи, оскільки земельний ринок і приватизація є "найшвидшими і найнадійнішими способами залучити в Україну достойний обсяг інвестицій".

"У нас є можливість продавати активи відкрито, конкуренто, за новими прозорими і зрозумілими правилами на основі нового закону, наповнення якого у ваших руках", - підсумував Порошенко.  

Ірина Балачук, Українська правда

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Теми: Порошенкоземляреформи
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