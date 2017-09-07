Додон покарає всіх військових, причетних до навчань з Україною

Президент Молдови Ігор Додон обіцяє покарати військових, які всупереч його забороні беруть участь у міжнародних навчаннях в Україні.

Про це повідомив прес-секретар молдовського президента Іон Чебан, інформує NewsMaker.

За його словами, Додон розпорядився провести перевірки у військових частинах.

"Щоб вивчити ситуацію, з'ясувати, хто з військових присутній, а хто відсутній, і прийняти рішення відповідно до законодавства, аж до зниження відповідальних осіб у званнях", - пояснив він.

Контингент Національної армії Молдови з 57 військових бере участь в міжнародних навчаннях Rapid Trident 2017 в Україні, незважаючи на заборону президента.

Рішення про поїздку уряд Молдови схвалив напередодні. Прем'єр-міністр Павло Філіп стверджує, що Додон не має вагомих причин забороняти молдовському контингенту участь у навчаннях.

Європейська правда