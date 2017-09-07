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Працівниць музею Маріуполя підозрюють у передачі окупантам 52 картин

Четвер, 7 вересня 2017, 16:32

Двом працівницям "Маріупольського краєзнавчого музею" оголосили про підозру у незаконній передачі на територію анексованого Криму 52 картин на загальну суму більше 1 мільйона 320 тисяч доларів.

Про це повідомляєм сайт Прокуратури Автономної республіки Крим.

"7 вересня  повідомлено про підозру службовим особам керівного складу КУ "Маріупольський краєзнавчий музей" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - йдеться в повідомленні. 

 
Фото Прокуратури АРК

Також прокуратура має намір найближчий час оголосити про підозру громадянину, сприяв вчиненню кримінального правопорушення і який наразі перебуває на тимчасово окупованій території.  

Наразі вирішується питання щодо обрання стосовно підозрюваних запобіжного заходу.

Санкція зазначеної статті КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Як відомо, 17 серпня управління Нацполіції в АР Крим повідомило, що 52 картини з Музейного фонду України митців XVIII-XIX століття, які в березні 2014 року незаконно передали в Сімферопольський художній музей, оголосили в державний та міждержавний розшук.

Пізніше в Мінкульті Криму заявили, що картини, оголошені в розшук управлінням Національної поліції в АР Крим, належать Сімферопольському художньому музею, де і перебувають зараз.

18 лютого 2014 року Сімферопольський художній музей відправив до Маріупольської картинної галереї ім. Куїнджі 53 роботи російських художників XVIII-XIX ст.

Виставка планувалася до 31 травня 2014 року, але була закрита раніше, оскільки кримські музейники вимагали повернути експонати.

За повідомленням російських ЗМІ, наприкінці березня 2014 року картини з маріупольського музею забрала група відставних військових з Криму, і доставила полотна на анексований півострів.

У серпні Інтерпол підтвердив, що картини перебувають у розшику.

 

Українська правда 

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Теми: Кримокупаціякультура
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