Росія не пускає до Гриба українських консулів

Російські спецслужби затримали українця Павла Гриба 25 серпня - наступного дня після перетину ним кордону Білорусі - і досі не допустили до нього ні представників МЗС України, ні адвоката.

Про це "Українській правді" повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

Він зазначив, що згідно із консульською конвенцією між Україною та РФ, російські правоохоронні органи мали забезпечити доступ до затриманого адвоката протягом 4 днів. Однак і досі цього не зробили.

"Консули генерального консульства в Ростові-на-Дону 31 серпня та 1 вересня прибули до управління федеральної служби безпеки Російської Федерації в Краснодарському краї з метою зустрічі із ув’язненим", - повідомив він.

"Проте вони не були допущені до затриманого громадянина України, що є грубим порушенням консульської конвенції між Україною та Росією в частині щодо вимоги забезпечення російськими компетентними органами реалізації права консульської посадової особи відвідати затриманого. В тому числі й наданні йому необхідної правової допомоги не пізніше, ніж через 4 дні після арешту. А його, як повідомляється в офіційному повідомленні генеральному консульству України, було затримано 25 серпня", - сказав Карилич.

Раніше повідомлялося, що зниклий в Білорусі син українського офіцера Павло Гриб знаходиться в СІЗО Краснодара за звинуваченням у тероризмі. Про це українському МЗС офіційно повідомили в РФ.

Як відомо, білоруська сторона лише 31 серпня підтвердила факт перетину кордону українцем Павлом Грибом при в'їзді в Білорусь 24 серпня.

При цьому правоохоронці республіки зазначали, що інформації про виїзд з Білорусі Гриба не мають.

Яна Міланова, УП