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Жертвами урагану "Ірма" в США вже стали 4 людини

П'ятниця, 8 вересня 2017, 04:07

Ураган "Ірма", який налетів на узбережжя країн Карибського басейну, убив чотирьох осіб на Віргінських островах США.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми не відчуваємо оптимізму, що жертв не більше", - сказав по телефону з Нью-Йорка представник губернатора Віргінських островів Лонні Сурі, підтвердивши загибель чотирьох осіб.

Він сказав, що губернатор Кеннет Мапп говорив з президентом США Дональдом Трампом, який обіцяв підтримку федерального уряду у відповідь на кризу.

Повідомляється також, що ураган пошкодив інфраструктуру Віргінських островів, в тому числі велику лікарню.

Як повідомлялося, ураган "Ірма" вже повністю знищив острів Барбуда в Карибському морі. Він зніс 95% будівель, перевернув комунікаційну вежу і вирвав з корінням дерева.

Уже мінімум 8 осіб загинули і 23 травмовано на заморських територіях Франції.

Як відомо, США оговтуються від наслідків урагану "Гарві", в результаті якого в штаті Техас загинули, щонайменше, 60 осіб.

Теми: стихійне лихоСША
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