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Через аварію без світла і води лишилися кілька міст на Луганщині

П'ятниця, 8 вересня 2017, 14:12

У кількох населених пунктах Луганської області зникло світло і вода через аварію на електромережі.

Про це повідомили Українській правді в прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

За даними відомства, знеструмлення сталося у період між 9 та 10 годинами п'ятниці. За попередніми даними, постраждали Сєверодонецьк, Лисичанськ, Кремінна, Рубіжне та Сватове.

В обладміністрації зазначили, що, як їм відомо, аварія сталася на дільниці між Щастям та Лисичанськом. Ремонтна бригада вже виїхала на місце аварії, обіцяють відновити електропостачання до кінця дня.

Згідно із повідомленням у Facebook прес-служби Луганського енергетичного об'єднання, о 9:56 п'ятниці пристрої релейного захисту та автоматики автоматично відключили ПЛ 220 кВ "ЛуТЕС – Лисичанська", що належить ДП "НЕК "Укренерго".

"Це призвело до знеструмлення більшої частини Луганської області, зокрема, без електрики опинилися населені пункти Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Золоте, Гірське, Кабанне та інші. Мають світло Станиця Луганська, Щастя, Новоайдар, Старобільськ", - йдеться в повідомленні.

За даними об'єднання, спеціалісти "Укренерго" вже виїхали для відновлення електропостачання.

"При неуспішному опробуванні повітряної лінії, до усунення пошкодження будуть застосовуватися обмеження споживачів", - зазначили у прес-службі.

Євген Кізілов, УП

Теми: Луганська областьенергетиканадзвичайна подія
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