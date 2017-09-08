У Києві обстріляли авто: двоє поранених

Близько 15:00 на вулиці Дегтярівській, 38 у Києві невідомі обстріляли авто, у результаті чого 2 людей отримали вогнепальні поранення.

Про це "Українській правді" повідомив очевидець.

"Невідомі обстріляли авто з номерами, де чотири п’ятірки. Дегтярівська, 38. Нападники утекли в напрямку метро "Берестейська"", - розповів співрозмовник.

Фото 112.ua

Пізніше речник поліції Києва Оксана Блищик повідомила, що правоохоронці, які виїхали на виклик, на вулиці Білоруській виявили автомобіль "Опель" з автоматом на сидінні.

Фото поліції

Фото поліції

"Згодом з медцентру на Бердичівській надійшло повідомлення, що до них звернулись 2 людей з вогнепальними пораненнями. Виїхали туди", - сказала Блищик.

За даними ДТП.kiev.ua, спочатку сіре авто польської реєстрації з номером RSTWE36 зіткнулось з "Porsche" (номер АА5555ЕМ), потім з нього обстріляли "Porsche" і втекли.

Фото dtp.kiev.ua

Фото dtp.kiev.ua

Наразі на місці працюють правоохоронці, опитують свідків та з’ясовують місце розташування камер відеонагляду, які могли зафіксувати перебіг подій.

На сайті Поліції Києва повідомили, що станом на 16:00 на вулиці Дегтярівській, 25 поліцейські виявили автомобіль "Ягуар" із пошкодженнями від пострілів та сліди крові у салоні.

Фото поліції

За словами свідків, зловмисники рухалися автомобілем "Опель", який залишили на вулиці Білоруській.

За попередньою інформацією, їх було двоє.

У дворі будинку, куди вони втекли, оперативники знайшли спортивну сумку, в якій виявили ріжок до автомата, балаклаву, запальничку та недопалки.

Фото поліції

Ірина Балачук, Українська правда