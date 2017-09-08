У Києві обстріляли авто: двоє поранених
Близько 15:00 на вулиці Дегтярівській, 38 у Києві невідомі обстріляли авто, у результаті чого 2 людей отримали вогнепальні поранення.
Про це "Українській правді" повідомив очевидець.
"Невідомі обстріляли авто з номерами, де чотири п’ятірки. Дегтярівська, 38. Нападники утекли в напрямку метро "Берестейська"", - розповів співрозмовник.
Пізніше речник поліції Києва Оксана Блищик повідомила, що правоохоронці, які виїхали на виклик, на вулиці Білоруській виявили автомобіль "Опель" з автоматом на сидінні.
"Згодом з медцентру на Бердичівській надійшло повідомлення, що до них звернулись 2 людей з вогнепальними пораненнями. Виїхали туди", - сказала Блищик.
За даними ДТП.kiev.ua, спочатку сіре авто польської реєстрації з номером RSTWE36 зіткнулось з "Porsche" (номер АА5555ЕМ), потім з нього обстріляли "Porsche" і втекли.
Наразі на місці працюють правоохоронці, опитують свідків та з’ясовують місце розташування камер відеонагляду, які могли зафіксувати перебіг подій.
На сайті Поліції Києва повідомили, що станом на 16:00 на вулиці Дегтярівській, 25 поліцейські виявили автомобіль "Ягуар" із пошкодженнями від пострілів та сліди крові у салоні.
За словами свідків, зловмисники рухалися автомобілем "Опель", який залишили на вулиці Білоруській.
За попередньою інформацією, їх було двоє.
У дворі будинку, куди вони втекли, оперативники знайшли спортивну сумку, в якій виявили ріжок до автомата, балаклаву, запальничку та недопалки.
Ірина Балачук, Українська правда