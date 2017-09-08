В столиці вибухнула машина з грузинськими номерами: є загиблий
П'ятниця, 8 вересня 2017, 18:34
У центрі Києва біля Бесарабського ринку на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами.
Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.
В авто було троє пасажирів. За попередньою інформацією, чоловік загинув, жінка з дитиною госпіталізована.
Вибуховою хвилею пошкоджено ще одне авто - Honda Crv.
На місці працюють правоохоронці та рятувальники, які поки що не коментують ситуацію.
Раніше в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомили про вибух авто в центрі Києва.
Українська правда