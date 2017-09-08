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В столиці вибухнула машина з грузинськими номерами: є загиблий

П'ятниця, 8 вересня 2017, 18:34

У центрі Києва біля Бесарабського ринку на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.

В авто було троє пасажирів. За попередньою інформацією, чоловік загинув, жінка з дитиною госпіталізована.

 
 
 

Вибуховою хвилею пошкоджено ще одне авто - Honda Crv.

 

На місці працюють правоохоронці та рятувальники, які поки що не коментують ситуацію.

 

Раніше в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомили про вибух авто в центрі Києва.

Українська правда

Теми: Київ
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