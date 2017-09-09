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Штаб блокади торгівлі з окупантами заявив, що їх блокує і обшукує поліція

Субота, 9 вересня 2017, 02:53
Штаб блокади торгівлі з окупантами заявив, що їх блокує і обшукує поліція
скріншот відео

У ніч на суботу колона машин "ветеранів війни за незалежність", яка переміщається з табору Штабу блокади торгівлі з окупантами через Київ на Краковець, була блокована спецназом і Нацгвардією.

Про це повідомляє Штаб блокади торгівлі з окупантами на сторінці в Facebook.

"Колону учасників штабу Блокади, ветеранів війни за Незалежність, які поверталися до Києва, а потім збиралися їхати в Краковець (10 вересня) щойно заблокували на в'їзді в Бровари", - йдеться в повідомленні

У Штабі стверджують, що силовики не дають вийти з машин, незаконно вимагають провести обшук машин і людей.

"Ухвали суду у спецназу немає. Кажуть що зроблять "потім". Хлопці побоюються що при спробі незаконного обшуку їм можуть щось підкинути. Судячи з кількості спецназу і внутрішніх військ це спеціально організована засідка", - йдеться в повідомленні.

На місце виїхали активісти і народні депутати.

Як відомо, екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі збирається 10-го вересня повернутися в Україну через КПП "Краківець" у Львівській області.

"Українська правда" в Threads

Теми: блокадаполіція
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