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В Україні стартували вибори у 201 об'єднаній тергромаді

Субота, 9 вересня 2017, 14:28

Виборчий процес стартував у 201 об’єднаній територіальній громаді, де 29 жовтня відбудуться вибори голів та місцевих рад.

Як повідомили у громадській мережі ОПОРА, активісти розпочали кампанію з довготермінового та короткотермінового спостереження за виборами в ОТГ.

Вибори охоплять усі області України, зокрема у Вінницькій області обиратимуть голів та місцеві ради у 9 ОТГ, у Волинській - в 19, у Дніпропетровській – 19, у Донецькій – 2, у Житомирській - 13, у Закарпатській – 1, у Запорізькій – 10, в Івано-Франківській - 8, у Київській - 4, у Кіровоградській – 6, у Луганській – 4, у Львівській  – 8, у Миколаївській – 1, в Одеській – 11, у Полтавській – 12, у Рівненській – 5, у Сумській – 9, у Тернопільській – 4, у Харківській – 7, у Херсонській – 10, у Хмельницькій – 7, у Черкаській – 14, у Чернівецькій – 4, у Чернігівській – 14.

Під час виборів у 24 областях працюватимуть 69 довготермінових спостерігачів.

Також в ОПОРі повідомили, що представники організації намагалися подати клопотання на дозвіл спостерігати на перших виборах в об’єднаних громадах, але "у ЦВК нас не чекали та клопотання подати не змогли".

Як відомо, перші вибори депутатів та голів місцевих рад у 47 об’єднаних територіальних громадах з 19 областей відбулися 30 квітня 2017 року. 

Згідно з календарним планом, який затвердила ЦВК, 25 вересня розпочинається процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах, які відбудуться 29 жовтня. 

Подання до ТВК документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови триватиме до 4 жовтня включно.

До 5 жовтня включно територіальні виборчі комісії прийматимуть рішення про реєстрацію кандидатів. До 11 жовтня ТВК мають затвердити текст виборчого бюлетеня з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та сільського, селищного, міського голови для голосування у відповідному виборчому окрузі.

На виборах передбачено 4506 виборчих округів, на проведення виборів передбачено понад 55 млн. гривень. 

Українська правда 

Теми: вибори
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