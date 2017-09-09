Ситник: антикорупційні палати замість суду створити неможливо

Формування у звичайних українських судах антикорупційних палат замість створення спеціалізованого антикорупційного суду неможливе ані з логістичної, ані з юридичної точки зору.

Про це в інтерв'ю DT.UA заявив Директор НАБУ Артем Ситник.

За його словами, створення Вищого антикорупційного суду визначено Конституцією, і дискусії в цьому питанні бути не може. У той же час, механізм створення цього суду не прописаний.

"Передбачається, що у Верховному суді буде окрема антикорупційна палата, яка виконуватиме функцію останньої інстанції для розгляду цих справ, але при цьому має бути створений окремий незалежний суд для розгляду справ про топ-корупцію в першій та апеляційній інстанціях. Але ініціативою БПП пропонується створити палати й у звичайних судах для розгляду антикорупційних справ! Це нерозумно і неможливо з низки причин", – зазначив Ситник.

Першою причиною неможливості створення антикорупційних палат директор Бюро назвав проблеми логістичного характеру.

"У нас 27 регіонів. І потрібно створити 27 палат в обласних судах. Є близько 450 районних судів. Тобто створювати таку кількість палат — це нереальний за громіздкістю та витратами проект. Навіщо створювати таку громіздку структуру, яка, можливо, у деяких районах чи областях роками не працюватиме?", – зазначив він.

Ще однією причиною Ситник вважає неготовність багатьох українських суддів працювати зі справами, переданими НАБУ і САП.

"Уявіть: суддя слухав справи про розбій, грабіж — і раптом прийшли 25 відеокамер центральних каналів, 20 членів парламенту і кричать, що суддя негідник! А тут іще прийшли три чинні міністри, замість виконувати свої прямі службові обов'язки, намагаються взяти на поруки підозрюваного у кримінальній справі. Не всі судді готові до таких процесів", – зазначив він.

За словами директора, створення спеціалізованого суду — це можливість знайти суддів, які будуть професійно готові до таких справ.

"А те, що пропонують депутати БПП, — це обман. Обман, який неможливо організувати з погляду ні юридичного, ні логістичного. Надто багато маніпуляцій. Створення спеціалізованого суду зніме всі ці моменти",– уклав він.

Як відомо, законопроект про антикорупційні суди був зареєстрований у Верховній Раді України 1 лютого. У законопроекті пропонується створити Вищий антикорупційний суд, якому будуть підслідні всі справи Антикорупційного бюро та Антикорупційної прокуратури. 70 суддів цього суду повинні давати дозволи на прослуховування, арешт і відсторонення від роботи корупціонерів, а також виносити їм вироки. Ще з 30 суддів пропонується створити спеціальну палату у Верховному суді - як апеляційну інстанцію.

Про необхідність створення антикорупційних судів неодноразово заявляли представники громадянського суспільства, директор НАБУ Артем Ситник, а також дипломати ЄС та США.

У той же час, категоричний проти цієї ініціативи виступили голова Верховного суду України Ярослав Романюк, а також Вища рада правосуддя.