З 1 жовтня потрібно вдень вмикати автомобільні фари за містом
Неділя, 1 жовтня 2017, 11:36
Патрульна поліція нагадала, що в Україні з 1 жовтня по 1 травня потрібно вдень вмикати автомобільні фари за межами міста.
Про це йдеться у Facebook поліції.
"З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - денне світло ближніх фар", - зазначено у повідомленні.
За порушення цього правила передбачено штраф у розмірі 425 гривень.