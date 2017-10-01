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Від сутичок на референдумі у Каталонії постраждали понад 800 осіб

Неділя, 1 жовтня 2017, 23:44

Внаслідок сутичок під час проведення референдуму у Каталонії медичної допомоги потребують понад 800 осіб.

Про це повідомляє AFP з посиланням на дані місцевих урядовців.

Як повідомляє Daily Mail, світові урядовці та Папа Франциск засудили насильство правоохоронців щодо учасників референдуму.

У своїй промові під час виступу у Болоньї 1 жовтня папа Франциск закликав європейців не боятися єдності та відкинути націоналістичні інтереси та попередив, що конфлікти та інші інтереси "загрожують ідеалам, що є основою ЄС". 

Глава МЗС Британії Борис Джонсон засудив зіткнення у Каталонії, однак заявив, що Великобританія вважає, що референдум там є неконституційним.

"Європейські лідери також висловлювали своє занепокоєння щодо ступеня насильства і закликали до діалогу між регіональними та національними лідерами", - зазначає видання. 

Зокрема, прем'єр Бельгії Шарль Мішель у своєму Твіттері зазначив, що насильство "ніколи не може бути відповіддю" та закликав до "політичного діалогу". 

Теми: Іспаніяреферендумжертви
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