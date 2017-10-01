Від сутичок на референдумі у Каталонії постраждали понад 800 осіб
Внаслідок сутичок під час проведення референдуму у Каталонії медичної допомоги потребують понад 800 осіб.
Про це повідомляє AFP з посиланням на дані місцевих урядовців.
Як повідомляє Daily Mail, світові урядовці та Папа Франциск засудили насильство правоохоронців щодо учасників референдуму.
У своїй промові під час виступу у Болоньї 1 жовтня папа Франциск закликав європейців не боятися єдності та відкинути націоналістичні інтереси та попередив, що конфлікти та інші інтереси "загрожують ідеалам, що є основою ЄС".
Глава МЗС Британії Борис Джонсон засудив зіткнення у Каталонії, однак заявив, що Великобританія вважає, що референдум там є неконституційним.
"Європейські лідери також висловлювали своє занепокоєння щодо ступеня насильства і закликали до діалогу між регіональними та національними лідерами", - зазначає видання.
Зокрема, прем'єр Бельгії Шарль Мішель у своєму Твіттері зазначив, що насильство "ніколи не може бути відповіддю" та закликав до "політичного діалогу".