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У Запоріжжі сталася пожежа в хостелі: 5 людей загинули

Понеділок, 2 жовтня 2017, 10:13
У Запоріжжі сталася пожежа в хостелі: 5 людей загинули
zp.vgorode.ua

Внаслідок пожежі, що сталася в ніч на 2 жовтня в хостелі в Запоріжжі, загинули п'ятеро людей.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, двоповерхова будівля площею 200 кв. м загорілася 2 жовтня о 2:46 ночі. Полум'я зайнялося на другому поверсі.

Коли о 4:15 пожежу на площі 100 кв. м було ліквідовано, на місці події знайшли тіла 4 загиблих, ще 1 особа померла пізніше в кареті "швидкої". Пожежникам вдалося врятувати 4 осіб, серед яких восьмирічна дитина.

За даними управління ДСНС у Запорізькій області, хостел розташований по вул. Жуковського в Олександрівському районі міста. Усі загиблі - мешканці хостелу.

"Люди опинилися у вогняній пастці, оскільки на вікнах номерів встановлені решітки, а вихід через коридор унеможливлювався сильним задимленням. Вогнеборці, спилявши решітки, через вікна другого поверху по висувній драбині врятували чотирьох осіб - трьох жінок та 8-річну дівчинку", - йдеться в повідомленні.

За інформацією управління, гасити пожежу заважало те, що приміщення будівлі знаходилися під напругою 380 В, а електрощитова для відключення знаходилася в зоні горіння.

Крім того, найближчий пожежний гідрант, який мав знаходитись за 20 метрів від місця пожежі, був демонтований, тож пожежникам довелося возити воду з іншого гідранту на відстані 300 м.

Як з’ясувало попереднє розслідування, хостел розпочав свою діяльність на другому поверсі будівлі колишнього хлібозаводу з кінця 2016 року. Перевірки дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту протягом 2016-2017 років не проводились, декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки до ГУ ДСНС не надходила.

Гасінням пожежі займалися 15 одиниць техніки та 52 рятувальника.

Причина пожежі встановлюється.

 
фото прес-служби дснс
 

Українська правда

Теми: надзвичайна подіяЗапоріжжяжертви
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