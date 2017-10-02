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В Лас-Вегасі на музичному фестивалі застрелили 2 людей і 24 поранили

Понеділок, 2 жовтня 2017, 10:09

На фестивалі кантрі поруч із казино Mandalay Bay в Лас-Вегасі сталася перестрілка, під час якої загинуло 2 людини і 24 поранені.

Як повідомляє агентство The Associated Press, загинули як мінімум дві людини, ще 24 постраждали. На фотографіях із місця подій, що з'явилися в соціальних мережах і фотобанках, видно закривавлених людей, що лежать на землі.

"У лікарні Лас-Вегаса  щонайменше 2 померлих, 24 поранених, 12 з яких знаходяться в критичному стані після стрільби на музичному фестивалі", - повідомляє у Twitter The Associated Press.

 

Місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців стверджують, що стрілянина була інтенсивною. "Обойма за обоймою - кулі літали всюди", - наводять вони слова одного зі свідків події.

 
 

На відео, яке з’явилося в соцмережах, чутно багато пострілів, крики людей. Хто саме стріляє не видно. Серед відвідувачів фестивалю відчутна паніка.

За попередньою інформацією, поліція застрелила одного із стрілків. Наразі ведеться пошук інших можливих учасників перестрілки. Їхня кількість поки невідома. Поруч із розважальним закладом розбитий оперативний штаб і проводиться поліцейська спецоперація.

Поліція попросила не транслювати в мережі і в ефірі її переміщення, щоб не розкрити стрілку позиції спецназу. На час операції тимчасово призупинив роботу аеропорт Лас-Вегаса.

Українська правда

Теми: надзвичайна подіяСША
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