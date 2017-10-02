Навального заарештували на 20 діб за заклики виходити на акції

Суддя Симонівського суду Москви Хизир Муссакаєв заарештував російського опозиційного політика Олексія Навального на 20 діб за повторне порушення порядку проведення масових акцій.

Про це передає кореспондент "Медузи" із зали суду.

Приводом для складання адміністративного протоколу став пост керівника юридичної служби Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова про майбутній мітинг Навального в Нижньому Новгороді.

Проте винним суд визнав політика в тому, що той сам поширював заклики прийти на акцію, хоча та не була погоджена (сам Навальний вважає, що мітинг був погоджений).

Навальний заявив, що його затримали, щоб не дати проводити мітинги по всій Росії на підтримку своєї виборчої кампанії.

Після рішення Навальний сказав судді Хизир Муссакаєву, що не візьме його в "прекрасну Росію" майбутнього. За словами опозиціонера, цей арешт - подарунок Володимиру Путіну до дня народження 7 жовтня.

Начальника штабу Олексія Навального Леоніда Волкова теж засудили до 20 діб арешту за те ж саме правопорушення. На відміну від свого начальника, Волков був затриманий в Нижньому Новгороді, але судили його все одно в Москві - в Свалявському районному суді.

Навального затримали вранці 29 вересня, коли він виходив з дому в Москві, щоб вирушити на мітинг в Нижньому Новгороді. Одночасно в Нижньому Новгороді поліція розібрала підготовлену для заходу сцену і затримала главу федерального штабу Навального Леоніда Волкова.