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Березюк: У вівторок Веселову можуть виключити з фракції через закон про припинення блокади ОРДЛО

Вівторок, 3 жовтня 2017, 01:01

У вівторок буде розглядатися питання про виключення нардепа Наталії Веселової з фракції "Самопоміч" через запропонований нею законопроект про припинення транспортної та економічної блокади ОРДЛО.

Про це заявив лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк в ефірі ICTV в понеділок увечері.

"Якщо Наталя Веселова зайшла в парламент з партією "Самопоміч" з тими політичними поглядами, які були три роки тому, а сьогодні їх раптом змінила, то було б дуже чесно по відношенню до виборців України вийти з парламенту, тобто самостійно вийти з фракції, і виборювати своє право бути в парламенті з іншою партією або з іншими уподобаннями", - заявив він.

"Зараз так вигляає, що пані Веселова хоче, щоб ми її випроводили з нашої фракції, а вона далі залишалася у парламенті і відстоювала свої інтереси. Це буде просто нечесно щодо виборців", - зазначив Березюк.

Як відомо, у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №7047-1 "Про припинення економічної та транспортної блокади території України, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження". Законопроект був поданий нардепом від "Самопомічі" Наталією Веселовою.

У "Самопомічі" заявили, що цей законопроект "суперечить позиції фракції і партії".

Українська правда

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Теми: Самопомічблокада
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