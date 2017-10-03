ГПУ просить про заочний суд над Януковичем у справі Майдану

Досудове слідство у справі про розстріли на Євромайдані завершено, перше судове засідання призначено на 5 жовтня.



Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу у Харкові у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".



"Це те, чого чекало суспільство всі ці роки. Це те, що при призначенні в парламенті мені поставили як завдання №1", – сказав він.



"Зараз можу доповісти: слідчі і прокурори виконали свою величезну гігантську роботу, і ми вважаємо готовими до звинувачення (матеріали на екс-президента) Януковича, (екс-міністра внутрішніх справ) Захарченка, (екс-голову СБУ) Якименка та ряд інших посадових осіб правоохоронних органів до надання наказів, які призвели до розстрілу мирних демонстрантів на Майдані", – заявив Луценко.



За його словами, перше засідання у справі в Печерському райсуді Києва призначено на 5 жовтня.



"Ця справа 5 жовтня розглядається в Печерському суді. У разі задоволення нашого клопотання про заочне правосуддя, її в короткі терміни буде передано для розгляду по суті через судове слідство у відповідному суді", – сказав Луценко.

Генпрокуратура 26 вересня звернулася до Печерського райсуду Києва з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Віктора Януковича, повідомляє прес-служба відомства.

Судовий розгляд клопотання призначено на 12:40 четверга, 5 жовтня.

У провадженні від 23 червня 2017 року Януковича підозрюють в організації перевищення правоохоронцями влади та службових повноважень для перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центрі Києва 18-20 лютого 2014 року та "терористичного акту" 20 лютого на вулиці Інститутській у Києві.

Йдеться про злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

2 жовтня начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк розповів про докази провини представників МВС за насильство у відношенні до протестувальників на Майдані Незалежності у 2013-2014 роках.



Він зазначив, що раніше повідомили про підозру організаторам насильства на Майдані – екс-президенту Віктору Януковичу, екс-голові МВС Віталію Захарченку, його заступнику Віктору Ратушняку, – але безпосередні накази "Беркуту" давали співробітники департаменту громадської безпеки МВС.



8 місяців тому повідомили про підозру одному з керівників того департаменту Володимиру Гриняку, але також підозрюють його колег Сергія Поготова, Ігоря Бабича і Анатолія Серединського (всі, крім Поготова, продовжують працювати у структурах МВС).

Як відомо, 18 лютого 2014 року протести на Майдані Незалежності в Києві проти дій команди Януковича досягли апогею, тоді силовики придушили "мирний наступ" до Верховної Ради. У ніч на 19 лютого наметове містечко протестувальників вчергове штурмували, а вранці 20 лютого на Інститутській розстріляли десятки людей.



Суд уже слухає заочно справу проти Януковича про державну зраду, підставою для якої є прохання до президента Росії втрутитися в ситуацію в Україні на початку 2014 року.

Олена Рощенко, УП, доповнено

