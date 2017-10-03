Муженко розповів, що дає підстави думати про диверсію в Калинівці

Начальник Генштабу Віктор Муженко заявляє, що є багато ознак, які свідчать на користь версії, що пожежа в Калинівці була диверсією.

Про це Муженко в розмові з Сергієм Рахманіним на телеканалі ZIK.

"У мене є відчуття, що це диверсія, є багато ознак, які про це говорять. Наприклад, було пошкодження системи зв'язку. Можливо, це випадковість через якісь ремонтні роботи", - зазначив він

"Наступне було пошкодження системи енергозабезпечення. Вінниця на цілу годину була відключена від світла, саме перед аварією", - сказав Муженко.

"Далі. Відсутність зв'язку в деяких силових структурах. Я не буду їх називати, оскільки це предмет розслідування.Поява різних космічних апаратів над складом до, під час і після цієї події", – зазначив він.

"Це випадковість, але вона вибудовує логічний ланцюжок", - зазначив він.

"Виникає питання, кому це вигідно", - додав Муженко.

Він нагадав, що головний військовий прокурор Матіос повідомив, що диверсійних груп не було. "Ну так, не було атаки, застосування вогнепальної зброї, не було проникнення на територію частини. А агентурні дані?" – зазначив він.

"Я особисто вважаю, що дійсно була диверсія", - зазначив Муженко.

"Підпалу не було, бо не було виявлено ніяких ознак підпалу", - додав він.

Муженко переповів свідчення військового, який чергував на складі: "Я ніс службу на посту, почув хлопок і було таке враження складалось, що літак долає якийсь звуковий бар'єр. І після цього стався вибух",

Він також зазначив, що пожежа зайнялась на одному майданчику, де зберігались снаряди для РСЗО Град.

"Втратили понад 30 тон боєприпасів, близько половини всіх боєприпасів, які там зберігалися", - уточнив він.

Муженко також зазначив, що на складі також зберігалися авіабомби, які у роки до АТО були реалізовані приватним фірмам, зокрема фірмі Таско, для утилізації.

"У 2015 році я заборонив це, але ці боєприпаси лишилися на арсеналі, і вони не обліковані", - додав він.

Муженко також повідомив, що в Україні збираються виробляти боєприпаси.

"Йдеться про боєприпаси: патрони, 30-50 мм боєприпасів, і в подальшому перехід на виробництво інших боєприпасів. Для цього є первинні спроможності, щоб перекваліфікувати деякі виробництва. Я думаю, протягом 2-3 років можна створити таке виробництво боєприпасів, в залежності від їхнього калібру", - зазначив він.

Українська правда