У засіданні Верховної Ради оголосили позачергову перерву на 15 хвилин.

Про це оголосила віце-спікер парламенту Оксана Сироїд.

Вона пояснила, що у Раду викликали пожежників – у приміщенні горять електричні дроти.

Як повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій нічого не коментують.

Народні депутати кажуть, що в залі засідань смердить паленою гумою.

Станом на 14.50 засідання парламенту поновилося. Народні депутати розглядають правки до законопроекту про пенсійну реформу.

Сироїд пояснила, що причиною неприємного запаху стало коротке замикання в одному з кутків для голосування в залі.

facebook наталі королевської

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП