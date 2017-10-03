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У Раду викликали пожежників

Вівторок, 3 жовтня 2017, 14:50

У засіданні Верховної Ради оголосили позачергову перерву на 15 хвилин.

Про це оголосила віце-спікер парламенту Оксана Сироїд.

Вона пояснила, що у Раду викликали пожежників – у приміщенні горять електричні дроти.

Як повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій нічого не коментують.

 

Народні депутати кажуть, що в залі засідань смердить паленою гумою.

 

Станом на 14.50 засідання парламенту поновилося. Народні депутати розглядають правки до законопроекту про пенсійну реформу.

Сироїд пояснила, що причиною неприємного запаху стало коротке замикання в одному з кутків для голосування в залі.

 
facebook наталі королевської

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

Теми: Верховна Раданадзвичайна подія
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