У Раду викликали пожежників
Вівторок, 3 жовтня 2017, 14:50
У засіданні Верховної Ради оголосили позачергову перерву на 15 хвилин.
Про це оголосила віце-спікер парламенту Оксана Сироїд.
Вона пояснила, що у Раду викликали пожежників – у приміщенні горять електричні дроти.
Як повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій нічого не коментують.
Народні депутати кажуть, що в залі засідань смердить паленою гумою.
Станом на 14.50 засідання парламенту поновилося. Народні депутати розглядають правки до законопроекту про пенсійну реформу.
Сироїд пояснила, що причиною неприємного запаху стало коротке замикання в одному з кутків для голосування в залі.
Роман Кравець, Валентина Романенко, УП