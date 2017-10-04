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Король Іспанії назвав референдум в Каталонії протизаконним

Середа, 4 жовтня 2017, 00:33

Після масових протестів в Каталонії і референдуму про незалежність цього регіону від Мадрида король Іспанії закликав захищати встановлений конституцією порядок.

Про це король Філіп VI заявив в телезверненні, пише DW.com.

В даний час Іспанія знаходиться в "вкрай важкій ситуації", зазначив він, назвавши каталонський референдум протизаконним і недемократичним. Влада в Барселоні своїми безвідповідальними діями навмисно порушили закон, поставивши під загрозу "економічну і соціальну стабільність" Каталонії і всієї Іспанії, вважає монарх.

За словами Філіпа VI, він твердо прихильний конституційному ладу і єдності Іспанії. Одночасно король висловив упевненість, що Іспанія зможе подолати "важкі часи".

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

За інформацією каталонської влади, близько 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

Президент Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що в найближчі дні направить результати референдуму до каталонського парламенту, де вирішиться питання суверенітету країни.

У Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Іспаніяреферендум
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