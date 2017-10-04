В Києві грабіжники відібрали у чоловіка сумку з мільйоном гривень

У Дніпровському районі столиці двоє осіб в масках забрали із автомобіля потерпілого барсетку та сумку з грошима.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Потерпілий повідомив правоохоронцям, що близько 16:15 на перехресті бульвару Перова та вулиці Стальського, коли він зупинився на світлофорі, двоє невідомих у балаклавах розбили скло у його автомобілі та забрали із пасажирського сидіння барсетку, а із багажника – сумку, в якій знаходився один мільйон гривень.

Після скоєного розбійники поїхали на темному автомобілі.

Потерпілий спочатку попрямував до офісу, а потім зателефонував до поліції.

Із пояснення 30-річного заявника, він хотів придбати автомобіль, і саме із цією метою мав із собою гроші.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 5 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.