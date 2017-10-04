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Штепа повернулася у Слов'янськ

Середа, 4 жовтня 2017, 12:55

Екс-мер Слов'янська Неля Штепа виписалася з харківської лікарні, куди її було госпіталізовано з гіпертонічним кризом, і повернулася додому, у Слов'янськ.

Про це повідомив її адвокат Дмитро Марченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Неля Ігорівна вже вдома. Зараз вона отримує лікування (крапельниці, уколи - все, що прописав харківський лікар) вдома, за місцем прописки", - сказав Марченко.

За його словами, Штепа відмовилася від денного стаціонару з побоювань, що це можуть розцінити як порушення цілодобового домашнього арешту.

"Ми намагалися їй пояснити, що в цьому випадку мова про порушення не йде, але вона дуже боїться, що суд може її знову заарештувати", - запевнив адвокат.

Як відомо, Штепу затримали 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під погрозами терористів, у полоні терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічне ув'язнення.

20 вересня Ленінський районний суд Харкова відпустив із СІЗО обвинувачену в сепаратизмі екс-мера Слов'янська та відправив її під домашній арешт з носінням електронного браслета.

Наприкінці вересня мало відбутися засідання суду, де планувалося опитати свідків у справі колишньої градоначальниці Слов'янська. Однак його перенесли, оскільки Штепу госпіталізували з підозрою на гіпертонічний криз.

Українська правда

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Теми: Слов'янськсепаратизм
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