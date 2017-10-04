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У Сумській області зникли двоє прикордонників: їх шукають у Росії

Середа, 4 жовтня 2017, 14:14
У Сумській області зникли двоє прикордонників: їх шукають у Росії

Державна прикордонна служба України розшукує двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону на Сумщині.

Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби.

Зазначається, що 3 жовтня 2 офіцери відділу прикордонної служби "Зноб-Новгородське" Сумського прикордонного загону здійснювали моніторинг ділянки державного кордону, а близько 20:00 зв'язок з ними перервався.

"Наразі Державна прикордонна служба розшукує зниклих військовослужбовців та встановлює їх місце знаходження", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, станом на 14:00 середи, 4 жовтня, жодної інформації про місцеперебування зниклих прикордонників немає.

"Імена їх відомі, але поки ми не з’ясуємо всі обставини, ми їх не розголошуватимемо. Їхнє місцезнаходження невідоме, продовжуємо шукати їх власними силами", - сказав Слободян.

Він також додав, що Держприкордонслужба з цього приводу звернулася до російської сторони.

"Вранці під час первинного контакту і нашого усного запиту російська сторона сказала, що нікого вона не затримувала, водночас пізніше у російських ЗМІ з'явилася інформація, що про нібито російськими прикордонниками затримані два українські прикордонники. Тому зараз ми надіслали до них офіційний запит", - сказав Слободян.

Він додав, що поки вони чекають відповіді, то продовжують вивчати всі обставини зникнення і шукати прикордонників.

"До пошуку залучені як власні сили, так і правоохоронці", - підсумував Слободян.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службаРосіяФСБ
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