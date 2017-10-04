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Путін розповів про взаємини з Трампом

Середа, 4 жовтня 2017, 18:18

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в нього практично немає особистих відносин із президентом США Дональдом Трампом.

На пленарному засіданні Міжнародного форуму "Російська енергетична тиждень" в Москві у відповідь на запитання журналіста він сказав:

"Особистих відносин практично немає. Ми бачилися один раз. Кілька разів говорили телефоном на різні теми, що становлять взаємний інтерес. У тому числі це стосувалося і сирійської проблематики".

Путін зазначив, що з сирійського питання РФ співпрацює з США по багатьох лініях, повідомляє РИА Новости
 
Президент РФ також запевнив, що в цілому знаходить спільні підходи з американським колегою: "Не без проблем, певного, так би мовити, зіткнення позицій. Але все ж таки знаходимо спільні підходи. І мене це дуже тішить. Знаходимо якісь спільні рішення".

При цьому Путін упевнений, що російсько-американські відносини стали заручниками внутрішньополітичної ситуації в США.
 
"Окремі сили використовують російсько-американські відносини для вирішення внутрішньополітичних американських проблем. Але ми терпляче чекаємо, коли цей процес у внутрішньополітичному житті США закінчиться", – додав він.

"Я думаю, що така людина, як Трамп, із його характером, ніколи не буде нічиїм заручником (ситуації)", – сказав також російський президент.

А на запитання журналіста, що б він порадив Трампу, Путін відповів: "Ви вже самі йому що-небудь порадьте як виборець. Що я буду радити?! Мені радять мої виборці, а президенту Сполучених Штатів повинні радити його виборці".

Однак, на думку лідера росіян, "бізнес би йому (Трампу) порадив налагодити нормальні економічні зв'язки з Росією, не дозволяючи неконкурентним зайняти вигідні позиції на російському ринку, і працювати разом в інтересах американської економіки".

Слідом за цим журналіст поцікавився, чи сказав Трамп Путіну, що особисто хоче відновити нормальні ділові відносини між РФ і США. Путін на це відповів: "Запитайте (Трампа), я ж не можу розповідати, що він мені сказав"

Теми: ПутінТрампРосіяСША
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