СММ ОБСЄ: Військові ЗСУ підстрелили чоловіка, який переходив міст у Щасті

Військовослужбовці Збройних сил України підстрелили чоловіка, який перетинав міст у Щасті. Він помер від крововтрати.

Про це повідомляється у звіті місії ОБСЄ, оприлюдненому 3 жовтня.

"Офіцер ЗСУ у підконтрольному урядові місті Старобільськ (85 км на північ від Луганська) поінформував спостерігачів про те, що 6 вересня чоловіка підстрелили, коли він переходив через міст у Щасті", - сказано у доповіді.

У місії ОБСЄ уточнили, що раніше офіцер ЗСУ при Спільному центрі з контролю та координації повідомив спостерігачам, що 6 вересня військовослужбовці ЗСУ підстрелили чоловіка, який перетинав міст у Щасті.

За словами медичного персоналу лікарні у Щасті, доправлений до них поранений помер від сильної крововтрати.

Медпрацівники також додали, що чоловік мав три поранення у нижній частині тіла.

"Українська правда" звернулась по коментар до речника Міністерства оборони з питань АТО Андрія Лисенка, однак він не зміг розповісти деталей інциденту.

"Я чув про цей випадок, але я займаюсь саме АТО, а не цивільними. Тому ніякої додаткової інформації надати не можу," – зазначив речник.

Речник АТО Анатолій Стельмах відповів, що такі випадки він не може коментувати.

"Ми займаємось саме лінією розмежування та бойовою активністю, нашою та противника. Криміналом ми не займаємось. А коментувати заяву ОБСЄ я не можу. У нас інформації про цей випадок немає. Ніяких фактів порушення закону ми не приховуємо," – повідомив він.

Софія Лукашова, УП