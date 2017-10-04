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Підозрюваний у підпалі будинку Берези досі в лікарні

Середа, 4 жовтня 2017, 19:03

Чоловік, якого затримали за спробу підпалити будинок народного депутата від "Народного фронту" Юрія Берези, все ще лежить у лікарні.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

"Наразі його життю нічого не погрожує. Він знаходиться у свідомості," – пояснила прес-секретар відділення Ганна Старчевська.

Страчевська також зазначила, що чоловікові було повідомлено про підозру, але про обрання запобіжного заходу можна буде говорити після проведення необхідних слідчих дій. Останні, за словами прес-секретаря, розпочнуться після того, як підозрюваний вийде з лікарні.

Як відомо, 23 вересня поліція повідомила, що близько опівночі зловмисник підпалив одну з кімнат нежитлового будинку у с. Чумаки П’ятихатського району Дніпропетровської області, а трохи згодом – автомобіль "Nissan", припаркований на березі річки Саксагань. Згодом стало відомо, що мова йде про будинок, який на 100% належить дружині народного депутата Юрія Берези.

Згідно з повідомленням поліції, будинок охороняли двоє чоловіків, які помітили вогонь, швидко локалізували пожежу та викликали поліцію.

У поліції зазначили, що при затриманні чоловік "погрожував бойовою гранатою РГД-5 із запалом, яку під час слідчих дій вилучили поліцейські".

Пізніше стало відомо, що в чоловіка, якого затримали за спробу підпалити будинок, лікарі виявили внутрішньочерепну травму.

Деякі ЗМІ вказують, що чоловіка міг побити сам нардеп, однак той цю інформацію заперечує.

Наразі з побиттям "палія" будинку Берези розбирається прокуратура.

Софія Лукашова для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: криміналДніпропетровська областьполіція
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