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У заступника голови Одеської облради стріляли у центрі міста

Середа, 4 жовтня 2017, 22:17

Невідомі вчинили замах на заступника голови Одеської облради Олега Радковського в центрі Одеси.

Як повідомили "Інтерфакс-Україна" у прес-службі облради, Радковський дістав три вогнепальні поранення.

Однак, за попередніми даними, його життю нічого не загрожує.

У прес-службі патрульної поліції Одеси підтвердили факт стрільби, додавши, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. За попередніми даними, стрільба велася з малокаліберної зброї.

За даними "Думської", посадовець поранений у руку, ногу та поперек.

Згодом прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом  замаху на вбивство чиновника.

"Наразі правоохоронні органи вживають заходів щодо розшуку стрілка. Потерпілому у медичному закладі надано допомогу. Його стан стабільний", - написала вона на Facebook.

Радковському забезпечили цілодобову охорону.

Як відомо, чиновник представляє в Одеській облраді партію "Батьківщина".

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесаБатьківщинакримінал
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