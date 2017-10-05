У "КиноПоиск" заявили про злом акаунтів для накрутки рейтингу пропагандистському фільму "Крим"

У день виходу в прокат пропагандистського фільму "Крим" 28 вересня були зламані акаунти десятків тисяч користувачів "КиноПоиск" для підняття рейтингу очікування стрічки.

"Розмах там, звичайно, ого-го - хтось, дуже бажав підвищити рейтинг очікування у фільму, зламав аккаунти декількох десятків тисяч користувачів "КиноПоиск" і поставив за них "Криму" позначку "чекаю"", - написала головний редактор ресурсу Єлізавета Сурганова в Facebook.

Вона зазначила, що вранці в день виходу у фільму було 70 тисяч відміток про очікування і рейтинг 62%. Однак після видалення всіх скомпрометованих відміток, їх залишилося 17 тисяч, а загальний рейтинг впав до 21%.

Ресурс Medialeaks зазначає, що всі рецензії до фільму, які з'явилися на "КиноПоиск", багатослівні, написані в одному стилі, намагаються "зважено" оцінити фільм, але в підсумку всі приходять до висновку, що його варто подивитися. Кожна рецензія має професійний заголовок.

На відповідних сайтах користувачі cоцмережі Twitter знайшли замовлення на позитивні коментарі до фільму за гроші. Зазначено прізвище режисера і тема. Відгук від 75 знаків коштує 18 рублів.

29 вересня на YouTube було викладено відео, нібито зняте прихованою камерою, в якому режисер фільму Олексій Піманов (російський журналіст, колишній ведучий програми "Людина і закон", президент прокремлівського телеканалу "Зірка") говорить з кимось по телефону і пояснює, що в низьких оцінках і інших неприємностях винні "боти" і це "провокація". Журналісти відразу звинуватили Піманова в тому, що "прихована камера" знімала його спеціально, з його ж відома, а ролик - вірусна реклама фільму.

На одному з кадрів, коли Піманов закінчує розмову і забирає трубку від вуха, користувачі розгледіли, що на смартфоні запущений додаток YouTube. Тобто режисер не розмовляє з конкретним абонентом, а, можливо, тільки зображує розмову. Пізніше оригінал відео був видалений з YouTube.

При цьому за підсумками першого уїк-енду сайт "Кінобізнес" назвав "Крим" найуспішнішим фільмом у російському прокаті – нібито тільки в день прем'єри картина заробила більше 25 мільйонів рублів.

Однак, якщо зайти на сайти кінотеатрів, то можна переконатися, що попередньо на сеанси "Криму" в понеділок квитки майже не продавалися.

Зал одного з кінотеатрів в центральному районі Петербурга через п'ять хвилин після початку сеансу

Специально полазил по кинотеатрам посмотреть сколько людей на Крым пошли

1300 руб за билет.

Господин знает толк в извращениях pic.twitter.com/2oh8NjnzpU — Roma Tonik (@ZimniiVeter) September 30, 2017