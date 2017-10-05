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Поліція вилучила у киянина арсенал зброї

Четвер, 5 жовтня 2017, 01:56

Правоохоронці в ході операції "Зброя та вибухівка" провели за місцем проживання 50-річного киянина обшук і вилучили у нього арсенал зброї.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"У квартирі на вулиці Пилипа Орлика поліцейські вилучили 5 предметів, схожих на пістолети із глушниками Макарова та магазинами до них, карабін із двома глушниками, 6 гвинтівок із оптичними прицілами, понад 50 магазинів до стрілецької зброї та майже 2000 набоїв різного калібру", - йдеться в повідомленні.

Крім того, при огляді приватного будинку чоловіка в Київській області поліцейські вилучили револьвер і військове обладнання: оптичні засоби і частини кулеметної стрічки.

Вилучені предмети направлено на проведення експертизи.

Правоохоронці з'ясовують звідки у киянина зброя і з якою метою він її зберігав. Раніше чоловік не мав проблем з законом.

"Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - відзначили в поліції.

Киянину загрожує до семи років позбавлення волі.

 
 
 

Теми: поліція
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