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Канада ухвалила "акт Магнітського"

Четвер, 5 жовтня 2017, 03:01

Федеральний парламент Канади ухвалив у третьому і остаточному читанні так званий "акт Магнітського", який дозволяє накладати санкції на порушників прав людини по всьому світу, в тому числі - у Росії.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Законопроект підтримали 277 депутатів.

Для набуття чинності залишилося отримати підпис генерал-губернатора. Це має статися вже найближчими днями.

Протягом обговорення цього законопроекту, який триває у Канаді вже більше року, автори поширили його дію не тільки на чиновників-корупціонерів в Росії, а й на осіб, задіяних у порушеннях прав людини, незалежно від їх громадянства або країни проживання.

Хоча нинішня редакція законопроекту не виділяє Росію, примітно, що саме в Москві він викликав найбільше обурення. Так, в МЗС РФ пригрозили, що російська сторона буде дзеркально розширювати список канадських діячів, яким заборонений в'їзд до РФ.

Нагадаємо, що адвокат Сергій Магнітський викрив найбільшу корупційну схему в історії Росії, за що був заарештований і убитий у в'язниці. США ще в 2012 році затвердили санкційний список, до якого включили відповідальних за цей злочин росіян, ЄС зробив подібні заходи в 2013-му. Однак у Канаді законодавство з цього приводу було внесено в парламент і Сенат тільки в 2016 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: КанадаРосія
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