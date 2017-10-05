Комітет Пашинського хоче за півгодини розглянути три проекти по Донбасу

Верховна Рада має намір внести до порядку денного і одразу проголосувати в першому читанні законопроекти по Донбасу.

Це випливає з порядку денного сесії на четвер, оприлюдненому на сайті ВР.

До початку роботи сесії ВР на 9:30 призначено засідання профільного комітету під головуванням Сергія Пашинського. Комітет за півгодини до початку роботи сесії має розглянути три законопроекти.

Йдеться про проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях, альтернативний проект про особливості державної політики із забезпечення держсуверенітету України над тимчасово окупованими територіями.

І ще один президентський проект Закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Водночас, за інформацією "Української правди", з 8:30 до 9 години, а потім після обіду знову мають відбутися два засідання неформальної депутатської групи "Мінська платформа", на якій будуть розглядатися вказані законопроекти.

На засіданні буде присутній заступник голови АП Костянтин Єлісєєв.

"Мінська платформа" – це неформальна група депутатів, яка сформувалася, коли нардепи намагалися розібратися з суттю мінських угод.

Ця група не має жодного статусу.

Оксана Коваленко, УП