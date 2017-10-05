У Києві на Майдані розбили пам'ятник героям Небесної сотні

На алеї Героїв Небесної сотні у Києві потрощили монумент загиблим героям.

Про це у facebook повідомив Віталій Чорний.

Подія сталася близько 11:00 5 жовтня.

"Ось що сталося на Майдані Незалежності 30 хв тому", - написав Чорний і виклав фото розбитого монумента.

Згодом поліція затримала чоловіка, який зізнався, що це він потрощив пам’ятник.

Цю інформацію підтвердив "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Зловмисника затримали. Наразі його доставили до одного з райуправлінь поліції. За попередньою, інформацією, він є уродженцем Луганська, останнім часом проживав у Севастополі. Сьогодні вранці прибув з Криму до Києва. Наразі з ним спілкуються правоохоронці і з'ясовують мотиви його вчинку", - сказав Тракало.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна).

Так монумент виглядав раніше.

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Ірина Балачук, Українська правда