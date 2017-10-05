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У Києві розтрощили корову під офісом Балашова

Четвер, 5 жовтня 2017, 13:21
У Києві розтрощили корову під офісом Балашова

Близько 30 молодиків розтрощили літній майданчик під столичним офісом партії "5.10" Геннадія Балашова.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з перехрестя вулиць Інститутської та Шовковичної

Молодики розтрощили скульптури, зірвали всі прапори.

Скульптура корови стала жертвою невдоволення
Скульптура корови стала жертвою невдоволення
Фото Ельдара Сарахмана

Зокрема, один із чоловіків розламав сокирою розфарбовану корову з написом "5.10".

Самого Балашова на місці подій 5 жовтня (5.10) немає.

На місці події присутні поліцейські.

Мета погрому поки не відома, хлопці не коментували свої дії.

Погром біля офісу партії 5.10
Погром біля офісу партії 5.10
Фото Романа Кравця

"Мы все за одного", – лунало вулицею.

 

Хлопці вже майже розійшлися, коли в хід пішли газові балончики.

Скульптуру оточили правоохоронці.

 

В одного з молодиків відібрали сокиру.

На місці є люди з логотипом "Національного корпусу" на одязі, але офіційних коментарів цієї організації ще немає.

 

На Інститутській утворився невеличкий затор.

У цей час під Верховною Радою представники "Національного корпусу", "Правого сектору" та ВО "Свобода" протестують проти президентських законопроектів щодо Донбасу, уже й димові шашки палили.  

Зазначимо, що Геннадій Балашов пропагує реформу оподаткування за системою "5.10", тобто 5% – податок із продажів і 10% – податок із зарплат.

Олена Рощенко, відео Ельдара Сарахмана, УП

відео, фото

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Теми: Київакції
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